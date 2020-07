Nächstes Bade-Drama: Mann ertrank im Traunsee

Vermutlich stürzte das Opfer von seinem Boot ins Wasser. Nach einer großangelegten Suche konnte nur mehr seine Leiche geborgen werden.

Auch am Montag kam es in einem heimischen See zu einem Todesdrama. Im Traunsee wurde die Leiche eines Mannes entdeckt.

Dem traurigen Fund ging eine großangelegte Suchaktion voraus. Wie es heißt, wird davon ausgegangen, dass der Mann von seinem Boot ins Wasser gestürzt war. Taucher und Einsatzkräfte auf Booten suchten verzweifelt nach dem Vermissten.

Kurze Zeit später war die Hoffnung endgültig erloschen. Bei Gmunden wurde sein lebloser Körper von Tauchern entdeckt. Nachdem die Spuren gesichert wurden, konnte die Leiche geborgen werden.