Neuer Bürgermeister im ersten Wahldurchgang

St. Georgen im Attergau. Am Sonntag wurde in St. Georgen ein neuer Bürgermeister gewählt, nachdem der bisherige Ortschef Ferdinand Aigner sein Amt aus gesundheitlichen Gründen im Juni zurück legte. Im ersten Wahlgang entfielen 58,5 Prozent der Stimmen auf Fritz Mayr-Melnhof. „Herzliche Gratulation an Fritz Mayr-Melnhof und sein Team zur erfolgreichen Wahl“, gratulieren Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger. Mit 58,5 Prozent hat Mayr-Melnhof mehr Stimmen erhalten als die beiden anderen Kandidaten zusammen und konnte so die Wahl gleich für sich entscheiden, ohne in eine Stichwahl zu müssen.