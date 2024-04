Nockis mit "Privatkonzert" in Laakirchen

Ein besonderes Feeling erwartet die Besucher am 2. Mai: Es gibt insgesamt nur 600 Tickets für das Konzert.

Laakirchen. Ein ganz besonderes Konzert konnte Veranstalter Floro für Schlagerfans organisieren: Am 2. Mai kommen "Die Nockis" in das Veranstaltungszentrum Alfa Steyrermühl. Aber aufgepasst: Insgesamt sind nur 600 Tickets verfügbar, Es sind nur wenige Tickets verfügbar. "Dadurch wird diese Veranstaltung schon fast wie ein Wohnzimmerkonzert wirken", ist sich der Veranstalter sicher. Floro-Geschäftsführer Florian Werner traf die Band im Vorfeld in Wels: "Die Bandmitglieder sind sehr sympathisch und extrem angenehme und unkomplizierte Leute. Deswegen freue ich mich schon sehr auf das Konzert am 2. Mai im Alfa Steyrermühl", sagt er. Tickets gibt es ab 59 Euro. www.floro.at