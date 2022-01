Jagdkanzel wurde komplett zerstört.

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag einen Hochstand in Mitterkirchen im Machland (Bezirk Perg) neben der Naarnufer Begleitstraße gesprengt. Die Jagdkanzel wurde komplett zerstört, Einzelteile waren in einem Umkreis von rund drei Metern verstreut. Ein Zeuge nahm gegen 23.15 Uhr einen lauten Knall wahr und beobachtete, wie daraufhin ein Fahrzeug Richtung Arbing geflüchtet sei. Die Polizei Perg (Tel. 059133-4320) bittet um sachdienliche Hinweise.