OÖ punktet beim Winterurlaub vor allem bei Familien

Oberösterreich setzt im Wintertourismus voll auf die Zielgruppe Familien und punktet mit kurzen Anfahrtswegen, familienfreundlichen Skigebieten und fairen Preisen. Die kommenden Monate versprechen Highlights für alle Generationen.

Oberösterreich setzt auf Familienfreundlichkeit in seinen Skigebieten und auf den heimischen Markt: 61 Prozent der Nächtigungen stammen aus Österreich, das 2023/24 bei den Ankünften ein Plus von 6,5 Prozent verzeichnete. Mit attraktiven Angeboten und geringer Anfahrtszeit aus dem Umland wuchs der Wintertourismus 2023/24 auf 1,22 Mio. Ankünfte und 3,2 Mio. Nächtigungen, ein Plus von 7,2 bzw. 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Seilbahnen erzielten eine direkte Wertschöpfung von 21,5 Millionen Euro, sichern 590 Jobs und zusätzlich 1.360 Arbeitsplätze in der Region. Landesrat Markus Achleitner sieht darin „mehr als nur Urlaub“, denn der Tourismus sichert langfristig Arbeitsplätze vor Ort und kurbelt die lokale Wirtschaft an. Das vielseitige Angebot, etwa durch die Hüttentour der Band folkshilfe, betont die Verbindung aus Sport und Kultur und macht die Region für alle Generationen attraktiv. „Die zentrale Lage spart Reisezeit und fördert den Spaß.“ Sieben Top-Skigebiete, darunter Dachstein Krippenstein und Feuerkogel, bündeln zur Saison 2024/25 ihre Stärken in einer Winterkampagne. Erstmals begleitet die Band folkshilfe den Tourismus mit einer Hüttentour und bietet so intime Konzerte auf den Pisten. „Die perfekte Verbindung von Wintersport und Kultur“, freut sich auch Andreas Winkelhofer vom OÖ-Tourismus.

Saisonstart in den Top-Skigebieten 2024/2025:



Hinterstoder: 30. November 2024, Wochenendbetrieb bei ausreichender Schneelage ab 16. November 2024Dachstein West: 6. Dezember 2024Wurzeralm: 7. Dezember 2024, Wochenendbetrieb bei ausreichender Schneelage ab 23. November 2024Hochficht: 7. Dezember 2024Feuerkogel: 14. Dezember 2024Kasberg: 6. Dezember 2024Dachstein Krippenstein: 21. Dezember 2024