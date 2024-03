Pfleger aus Philippinen und Indien unterstützen in OÖ Spitälern und Heimen

Fachkräftegewinnung im Ausland gegen den Mangel an Pflegekräften in Oberösterreich.

OÖ. Oberösterreich setzt auf ausländische Pflegekräfte, um den Bedarf in der Gesundheitsversorgung zu decken. Mit einem standardisierten Prozess konnte das Land bereits 81 philippinische Pflegekräfte für Alten- und Behindertenpflege gewinnen. Weitere 100 Einreisen sind für dieses Jahr geplant. Diese Woche kamen weitere acht Pflegekräfte aus den Philippinen, um in den Spitälern und Pflegeheimen des Landes zu arbeiten. Eine Gruppe von indischen Pflegefachkräften wird ebenfalls erwartet. Deutschkurse im Herkunftsland und Integrationsbegleitung vor Ort helfen bei der Eingliederung. Ziel ist es, den Prozess der Drittstaatenrekrutierung zu optimieren und bürokratische Hürden abzubauen. Eine ressortübergreifende Initiative zielt darauf ab, den gesamten Prozess zu analysieren und zu stärken. „Wir sind bei der Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland absolute Vorreiter, alleine für die Alten- und Behindertenpflege konnten wir bereits über 80 philippinische Kollegen gewinnen“, sagt Wolfgang Hattmannsdorfer. Christine Haberlander will die Pfleger bestmöglich ausbilden.