Pkw kollidiert mit Lkw – Auto-Lenker tot

Der Crash ereignete sich unmittelbar bevor die Wiener Straße eigentlich für Bauarbeiten gesperrt werden sollte.

Gunskirchen. Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Montag in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) mit einem Lkw kollidiert und tödlich verletzt worden. Der Mann aus dem Bezirk Wels-Land stieß mit seinem Pkw frontal gegen das Heck des abbiegenden Lastwagens.

Der Unfall ereignete sich unmittelbar bevor die Wiener Straße eigentlich für Bauarbeiten gesperrt werden sollte. Zu dem folgenschweren Crash kam es im Kreuzungsbereich der Wiener Straße mit der Grünbachtal- beziehungsweise Blockstraße und Au bei der Traun.

"Ein 24-jähriger LKW-Fahrer aus dem Bezirk Wels-Land bog am 17. August 2020 um 08:37 Uhr mit einem LKW samt Anhänger in Gunskirchen auf der Wiener Straße nach links in die Grünbachtalstraße ein. Zur selben Zeit fuhr ein 59-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Wels-Land, mit einem PKW auf der Wiener Straße von Wels kommend in Richtung Lambach. Aus noch ungeklärter Ursache stieß der 59-Jährige mit seinem PKW frontal in die rechte hintere Seite des LKW", berichtet die Polizei gegenüber "laumat.at".

Für den 59-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Lkw-Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt.