Polizei ermittelt nach Autobrand in Wels

Laut Zeugen sind vier bis fünf Jugendliche in ein angrenzendes Waldstück gelaufen.

Ein Autobrand in der Redtenbacherstraße hat in Wels in der Nacht auf Sonntag für großes Aufsehen gesorgt. Dort stand ein abgestellter Pkw in Vollbrand. Aufgrund der Marke und des Typs besteht der Verdacht, dass es sich dabei um ein gestohlenes Fahrzeug handeln könnte.

Polizei ermittelt auch wegen Brandstiftung

Auch Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Laut Zeugen gab es einen lauten Knall, anschließend seien vier bis fünf Jugendliche in ein Waldstück gelaufen. Sofort wurde das Umfeld abgesucht, gefunden wurde aber nichts. Ein Brandsachverständiger wurde bestellt und eine Spurensicherung durchgeführt. Noch sind die Ermittlungen in vollem Gange.