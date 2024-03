Polizisten attackiert und bedroht: Zwei Afghanen festgenommen

Zwei Polizisten, die wegen Lärmerregung zu einem Einsatz in einer Wohnung in Steyr gefahren waren, sind am Freitagabend verletzt worden.

Als die Polizeistreife bei der Wohnung ankam, attackierte ein 25-jähriger afghanischer Staatsbürger einen Beamten, umklammerte ihn und riss ihn zu Boden. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte sich der Polizist befreien und den Mann festnehmen. Nach der Festnahme steigerte sich die Aggressivität der in der Wohnung anwesenden Personen. Im Stiegenhaus nahm plötzlich ein weiterer Mann - der 21-jährige Bruder des Festgenommenen - Anlauf und sprang gegen eine zuvor durch die Beamten geschlossene Glastür. Die Glassplitter flogen dabei in Richtung der Polizisten, die von dem Mann mit einer Glasscherbe bedroht wurden. Die Beamten nahmen auch den 21-Jährigen fest und brachten die beiden Männer ins Polizeianhaltezentrum.