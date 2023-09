Posthof-Spielzeit: Täglich Konzerte und Events in Linz

Noch steht ein 3er vorne: Der Posthof startet in die 39. Spielsaison, bevor nächstes Jahr der 40er gefeiert wird.

Linz. Die Lust auf Liveevents ist ungebrochen und nach der Pandemie endlich wieder zurück: Über 116.500 Besucher kamen zu 218 Einzelveranstaltungen in der vergangenen Spielzeit im Linzer Posthof. Das ist ein Rekord und übertrifft alle bisherigen Vorperioden seit der Gründung 1984. Allein die Aktivitäten während der vergangenen Sommermonate umfassen 50.600 Besucher, darunter mehr als 16.000 gezählte Gäste bei der Neuauflage der LINZ AG FrischLuft Openair-Stage. Für die neue Saison hofft der Posthof auf ähnlich viel Begeisterung beim Publikum. Das Programm verspricht jedenfalls eine bunte Mischung und viel Abwechslung. Auftritte internationaler Größen, wie etwa der norwegischen Jazz-Lady Rebekka Bakken, der belgischen Art-Rocker dEUS, des australischen Ein-Mann-Dubstep-Orchesters Dub FX, der niederländischen Saxophon-Größe Candy Dulfer oder auch der New Yorker Metal-Legenden von Life Of Agony. Auch nationale Größen der Szene sind im Posthof vertreten, wie etwa mit der Salzburger "Buhlschaft" Verena Altenberger, dem "World-Großmeister" aus dem Salzkammergut Hubert von Goisern, Theater-"Rockstar" Philipp Hochmair, "Shooting Star" Birgit Minichmayr oder auch dem "radikalen Menschenfreund" und vielfach ausgezeichneten Literaten Robert Schinde. Infos und Tickets: www.posthof.at