"Projekt Neuland": Eröffnung am Freitag

Das neue "Projekt Neuland" der Linz AG wurde fertig gestellt.

Linz. Die zentralen baulichen Maßnahmen des Linz AG-Projektes "Projekt Neuland" sind abgeschlossen. Das Ziel, ein Zentrum im Hafen als urbanen Treffpunkt von Freizeit, Öffentlichkeit sowie Gewerbe und Industrie zu schaffen, ist erreicht, heißt es bei der Präsentation am Mittwoch . Als sicht- und begehbare Zeichen der eindrucksvollen Transformation im Hafen Linz stehen der Hafenpark in 18 Metern Höhe auf dem Dach der neuen Tiefkühl- und Pharmahalle sowie der 28 Meter hohe Aussichtsturm unmittelbar vor ihrer Eröffnung. Auf einer Dachfläche der neuen Tiefkühl- und Pharmahalle im Bereich der Verlandungsfläche/Hafenbecken 2 im Hafen Linz befindet sich eine neue, 3.600 m2 große Freizeitfläche. Für die Linz AG ist mit der feierlichen Übergabe des Hafenparks an die Bevölkerung ab Freitag der Höhepunkt von „Projekt Neuland“ erreicht.