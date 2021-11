Rätsel um Tod von Kult-Kellner

Obwohl die Todesursache feststeht, bleiben die näheren Umstände rätselhaft.

OÖ. Weiter mysteriös bleibt der tragische Tod der beliebten 51-jährigen Kellner-Legende aus Linz.Werner M., den alle liebevoll „Molly“ nannten, wurde wie berichtet am Sonntag in einem Innenhof eines Balkan-Lokals in der Landwiedstraße von seiner Lebensgefährtin leblos entdeckt. Da die Leiche des bekennenden FC-Bayern-Fans mehrere Hämatome sowie eine Rissquetschwunde am Kopf aufwies, wurde eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache angeordnet.



Diese ergab, dass „Molly“ an einer Kombination aus einer Unterkühlung und dem Einatmen von Erbrochenem erstickt ist.

Woher jedoch seine zahlreichen Verletzungen stammen, ist weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft Linz ermittelt zwar wegen Körperverletzung gegen unbekannte Täter, „allerdings gebe es bisher keine Hinweise darauf, dass eine weitere Person in das Geschehen verwickelt sei“, sagte Sprecherin Ulrike Breiteneder.

Die Staatsanwältin bestätigte aber, dass derzeit nichts ausgeschlossen werden könne. Ob der Kult-Kellner sich die Verletzungen durch einen Sturz zuzog, oder möglicherweise jemand nachgeholfen hat, bleibt somit vorerst im Dunkeln.