Räuber überfiel mit Rasiermesser Bank

Mit einem aufgeklapptem Rasiermesser bedrohte ein ganz in Schwarz gekleideter Sport-Hoodie-Mann eine Bankfiliale in Schwertberg im Mühlviertel. Dabei sprang (!) er über ein Verkaufspult in den Kassenbereich.

OÖ. In sportlichem Adidas-Outfit mit schwarzen Laufschuhen und schwarzem Schal, Sonnenbrille sowie übergezogener Kapuze kam Montagfrüh gegen 9:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter in eine Raiffeisen-Filiale in Schwertberg gestürmt. Dabei war er mit einem Rasiermesser bewaffnet und bedrohte nach einer akrobatischen Einlage im Verkaufsbereich die beiden beim Schalter befindlichen Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Eine völlig verblüffte wie geschockte Angestellte öffnete die Kassenlade und warf die Geldscheine in einen vom Täter mitgeführten grauen Müllsack. Anschließend verließ der Mann die Filiale und rannte davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteilung sämtlicher im Bezirk verfügbaren Kräfte, sowie der Diensthunde, Libelle, Bereitschaftseinheit und Schnelle Interventionsgruppe verlief ergebnislos. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren – vor Ort wurde durch Beamte des Landeskriminalamtes Spuren gesichert und erste Einvernahmen durchgeführt. © LPD OÖ © Foto Kerschi ×