Raiffeisenbank zahlt Kreditnehmern Grundbuch-Eintrag

Ein Haus- oder Wohnungskauf ist für viele eine große finanzielle Belastung. Deshalb hilft die Raiffeisenbank nun ihren Kreditnehmern und übernimmt die Kosten für den Grundbucheintrag.

OÖ. Die eigenen vier Wände sind vor allem für viele junge Menschen ein wesentliches Lebensziel. Durch hohe Baukosten und gestiegene Zinsen explodierten die Gesamtkosten von Wohnprojekten. Um besonders Jungfamilien am Weg zu ihrem Wohntraum zu entlasten, startete die Raiffeisenbankengruppe OÖ (RBG OÖ) mit 11. Dezember 2023 eine neue Initiative, bei der die kreditgebende Raiffeisenbank die staatliche Grundbuch-Eintragungsgebühr fördert und so jungen Kreditnehmern bis zu 6.000 Euro Ersparnis bringt. Von der Aktion profitieren alle, die unter 40 Jahre alt sind. Dabei übernimmt die kreditgebende Raiffeisenbank die staatliche Grundbuch-Eintragungsgebühr bis zu einem Höchstbetrag – Familien ab zwei Kindern bekommen so bis zu 6.000 Euro Förderung.