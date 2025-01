Risikowolf zum Abschuss frei in Oberösterreich

Der Wolf ist in Schönau im Mühlkreis mehrmals nahe an bewohntes Gebäude herangekommen.

Das Land Oberösterreich hat neuerlich einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Seit Anfang Dezember sei wiederholt ein Wolf in unmittelbarer Nähe eines bewohnten Gebäudes in Schönau im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) gesehen und vergrämt worden. Das gezeigte Verhalten sei als gefährlich einzustufen, daher gehe man von einem Risikowolf aus. Dieser darf nun innerhalb von vier Wochen entnommen werden, hieß es am 2. Jänner.