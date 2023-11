Eine Joggerin wurde am Montagnachmittag von einem Schäferhund angegriffen und verletzt.

Der Fall Elmo hat österreichweit für Aufregung gesorgt. Der Amstaff hatte im August im oberösterreichischen Naarn beim Spaziergang mit seiner Besitzerin, die auch Hundetrainerin ist, die Joggerin Herta A. (60) angefallen und mit seinen Bissen getötet.

Das Opfer war nach der Attacke dermaßen entstellt, dass es der Ehemann es nur an der Kleidung identifizieren konnte. Bei dem Angriff wurde auch die Hundebesitzerin verletzt. Elmo wurde Stunden später eingeschläfert.

Attacke im Mühlviertel

Nun soll es erneut in Oberösterreich zu einer Hundeattacke gekommen sein. Schon wieder wurde eine Joggerin angegriffen. Dieses Mal von einem Schäferhund. Die Frau wurde am Montagnachmittag auf einem Weg zwischen Zwettl an der Rodl und Eidenberg gebissen. Sie wurde verletzt und musste nach der Attacke im Spital operiert werden.