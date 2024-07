Schwere Geburt: Gorilla-Baby "Jabari" kann jetzt besucht werden

Seine Mutter war nach der Geburt so schwach, dass sich das Zoo-Team anfänglich um den Nachwuchs kümmern musste.

Gute Nachrichten aus dem Zoo Schmiding: Nach der schweren Geburt des ersten Gorilla-Babys Österreichs, ist der Nachwuchs wohlauf. Weil Mutter Kibibi so entkräftet war, musste sich das Zoo-Team in der ersten Zeit um den süßen Gorilla kümmern. Nun geht es beiden richtig gut.

Erfreulich: Mit festgelegten Besuchszeiten dürfen jetzt Interessierte unter Aufsicht des Personals im Gorillahaus den herzigen Nachwuchs bestaunen. Laut Tierpark-Mitarbeitern würde man sich dabei nach den typischen Aktivitätsphasen der Menschenaffen richten.

Tapferes Gorilla-Baby heißt "Jabari"

Das Gorilla-Baby trägt mittlerweile den afrikanischen Namen Jabari. "Jabari ist Suaheli, also ein afrikanischer Name und bedeutet tapfer," erklärte Gorillapflegerin Can Hasibe. Ausschlaggebend für die Wahl waren die Schwierigkeiten der ersten Lebenstage, die der kleine Primat so tapfer gemeistert hat.