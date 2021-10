Siebenjährige von heißem Teewasser verbrüht

Mädchen zog nach Küchenpapier und schmiss dadurch gefüllte Thermosflasche um.

Gramastetten. Eine Siebenjährige hat sich am Samstag in Gramastetten (Bezirk Urfahr-Umgebung) mit heißem Teewasser verbrüht. Das Mädchen zog an einem Küchenpapier und schmiss dadurch eine mit heißem Wasser gefüllte Thermosflasche um. Die Mutter hatte unmittelbar davor die volle Thermosflasche auf die Küchenanrichte auf eine Küchenpapierunterlage abgestellt. Die siebenjährige Tochter wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber "C10" in das Krankenhaus geflogen, berichtete die Polizei.