Silvester-Comeback in Linzer Innenstadt nach jahrelanger Pause

Um Mitternacht wird nicht wie früher am Linzer Hauptplatz sondern am Alten Markt in der Altstadt Walzer getanzt.

Linz. „You gotta fight for your right to party“ - frei nach den Beastie Boys hat Bürgermeisterkandidat Martin Hajart (ÖVP) Anfang Dezember im Gemeinderat einen Dringlichkeitsantrag für eine rasche Wiederbelebung der Silversterfeierlichkeiten in Linz eingebracht. Der Verein „Wir Altstadt“ rund um Obmann Roland Pachner hat in kurzer Zeit folgendes auf die Beine gestellt. Das Programm startet bereits um 14 Uhr am Alten Markt für Kinder und geht dann am Abend nahtlos in Live-Musik über. Zur Stärkung gibt es Getränke- und Essensstände sowie Wärmeinseln gegen die Kälte. Eine Lichtshow ersetzt das Feuerwerk. Im Garten vom Le Jardin in der Linzerie werden Schneekanonen aufgestellt und es gibt auch House Music von Padre el Ferenco um die Ohren. Im Innenhof von der Stadtliebe wird ab 22.30 Uhr zu Dance Music und um Mitternacht zu Walzer getanzt.