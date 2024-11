Ski-Opening in Hinterstoder und am Hochficht

Der Teilbetrieb startet mit vergünstigtem Tagesticket.

Hinterstoder. Hinterstoder (Bez. Kirchdorf) und Hochficht im Mühlviertel starten morgen (30. November) in den Skiwinter. Die Seilbahnen auf der Wurzeralm drehen sich eine Woche später, am 7. Dezember. In beiden Skigebieten wird mit einem Teilbetrieb zu vergünstigten Skipasspreisen gestartet. Morgen kostet das Tagesticket in Hinterstoder 44,50 Euro und am Hochficht 39 Euro. "Wir haben die kalten Temperaturen genutzt, um innerhalb kurzer Zeit eine solide Schneedecke zu erzeugen. Wir starten mit der Hössbahn und dem Höss-Express und werden sowohl den Lift-als auch den Pistenbetrieb laufend erweitern", sagt Helmut Holzinger aus dem Stodertal. Beim Winter-Opening können alle Gäste nach ihren Schwüngen auf der Piste bei der Matratzenchallenge teilnehmen und Preise gewinnen.

Neues Preissystem. In Hinterstoder und auf der Wurzeralm gilt erstmals ein dynamisches Preismodell. Wer früher bucht, bekommt günstigere Preise. Am heutigen Black Friday gibt es 10 % auf Tagestickets.

Openings. In Gosau ist das Saisonopening am 6. Dezember geplant.