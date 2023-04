Skitourengeher stürzt 100 Meter ab – tot

Am Ostermontag kam es am Dachstein zu einer Tragödie: Ein 45-jähriger Skitourengeher stürzte ab und starb an seinen Verletzungen.

Oberösterreich. Ein 45-jähriger Skitourengeher aus dem Bezirk Liezen war am Ostermontag allein am Weg zum Hohen Dachstein unterwegs. Dabei befand er sich kurz vor Mittag im Randkluft Klettersteig zum Gipfel und stürzte im oberen Drittel etwa 100 Meter ab und verletzte sich dabei schwer. Zeugen eilten ihm sofort zur Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Tragischerweise verstarb der Mann noch an der Unglücksstelle an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei berichtet.