Tetanus: 13-Jähriger aus Koma erwacht

Wochenlang lag ein 13-jähriger Junge im Linzer Keplerklinikum im Koma, seit einigen Tagen ist er wach und erholt sich.

Linz. Wie das Linzer Keplerklinikum am Dienstag bekannt gab, ist der 13-jährige Bursche, der sich im Juli mit Tetanus infizierte, aus dem Koma erwacht. Er befindet sich auf dem Weg der Besserung, die Krankheit dürfte er gut überstanden haben.

Die Begleitperson, die den Teenie nach der Verletzung ins Krankenhaus zur Wundversorgung begleitete, gab irrtümlich an, dass er einen Tetanus-Impfschutz aufweist. Wenige Tage später brach dann Tetanus aus. Die Inkubationszeit von Wundstarrkrampf, so wird Tetanus noch genannt, beträgt zwischen vier und 14 Tagen. Auslöser ist ein Gift, das über Wunden in den Körper eindringt. Entlang der Nervenbahnen wandert das Gift ins Gehirn und Rückenmark, dann kommt es zu Versteifungen, heißt es aus dem Krankenhaus.