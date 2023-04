Tragödie in OÖ: Familienvater (43) bei Rad-Unfall verunglückt

Ein vorbeifahrender Autolenker entdeckte den leblosen Körper des Familienvaters am Straßenrand.

In Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist am Sonntag gegen 4.00 Uhr ein 43-jähriger Mann auf einer Landesstraße mit dem Fahrrad rechts von der Straße abgekommen und mit dem Kopf gegen eine Steinmauer geprallt. Dabei zog sich er sich tödliche Verletzungen zu.

Sein lebloser Körper wurde um 7.00 Uhr von einem vorbeifahrenden Autofahrer entdeckt, welcher die Rettung verständigte. Ein Arzt konnte aber nur mehr den Tod des Radfahrers feststellen.

Ohne Fahrradhelm unterwegs

Wie die Polizei berichtete, wurden am Unfallort, am Fahrrad und am Körper des Verunglückten keine Spuren gefunden, die auf einen eventuellen Zusammenstoß mit einem Auto hindeuten könnten. Der 43-Jährige war ohne Fahrradhelm unterwegs.