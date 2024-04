Türke sticht Landsmann mit Schraubenzieher nieder

Ein Streit am Sonntagvormittag in einer Pizzeria in Ried eskalierte völlig - Opfer (44) liegt auf der Intensivstation.

Vermutlich wegen noch offener Forderungen stach ein 47-jähriger in Ried im Innkreis am Sonntag kurz nach 10 Uhr seinen ehemaligen Geschäftspartner mit einem Schlitzschraubenzieher nieder. Bevor drei Zeugen die beiden trennen konnten, verletzte er seinen Kontrahenten so schwer, dass dieser im Krankenhaus notoperiert werden musste. Das Opfer – so wie der Angreifer ein gebürtiger Türke - liegt im stabilen Zustand auf der Intensivstation, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Täter wurden noch am Tatort festgenommen, die Tatwaffe wurde sichergestellt. Auslöser dürfte Streit ums Geld sein. Oper und Täter hatten zuvor gemeinsam eine Pizzeria betrieben – das Lokal ist inzwischen aber geschlossen.