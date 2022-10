Unfall mit Straßenbahn in Linz – Radfahrer tot

Ein Radfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahngarnitur tödlich verletzt.

Linz. Montagmittag ereignete sich ein schwerer Unfall mit einer Straßenbahn in Linz. Nach ersten Informationen der Polizei wurde ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahngarnitur in der Wiener Straße in Linz tödlich verletzt, wie die Beamten gegenüber oe24 bestätigen. Laut Polizei-Pressestelle ereignete sich der Unfall um 11 Uhr. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Radfahrer an der Unfallstelle.

Derzeit ist noch nichts Näheres zum Unfallhergang bekannt – die Ermittlungen laufen.