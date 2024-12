Urfahr macht sich bereit für Stadtbahn

Die Streckenführung der neuen Stadtbahn wird aus Kostengründen durchwegs oberirdisch erfolgen.

Bürgermeisterkandidat Dietmar Prammer (SPÖ) ist gebürtiger Urfahraner, der Stadtteil liegt im naturgemäß besonders am Herzen. Heute in einer Woche berät die städtebauliche Kommission berät über die Entwicklung des „Areals Wildbergstraße“. „Im Dialog zwischen Experten und Projektanten am Standort schaffen wir die Basis für innovative und nachhaltige Projekte, die den Stadtteil Urfahr weiter stärken werden“, so Prammer.

Das Gebiet umfasst die Freistädter Straße, Peuerbachstraße, Ferihumerstraße und Hauptstraße. Innerhalb dieses Bereichs befinden sich wichtige Entwicklungsprojekte, darunter Vorhaben der Sparkasse OÖ, der Pfarre Christkönig, der Bezirkshauptmannschaft und des Samariterbundes. Ein zentraler Aspekt der Planung ist auch die geplante Streckenführung der neuen Stadtbahn, die in diesem Stadtteil eine Haltestelle erhalten soll. In der Wildbergstraße soll eine Haltestelle kommen. Die Ergebnisse der Kommission werden im Jänner präsentiert werden.