Vandalen zerstören Regenbogenflagge – Gemeinde bestürzt

In der oberösterreichischen Marktgemeinde Sierning haben Vandalen in der Nacht eine LGBT-Flagge zerstört.

Die Gemeinde Sierning wollte im Zuge des Pride Months erstmals die Regenbogenflagge hissen. Ein symbolischer Akt zur Unterstützung für die LGBT-Community. Doch die Freude währte nur kurz – noch in der ersten Nacht wurde die Flagge mutwillig zerstört.

Grünen-Politiker empört

Der Vorfall wurde von einem grünen Politiker auf Twitter angeprangert: "Zwischen den beiden Fotos liegen keine 12 Std. Durch einen gemeinsamen Beschluss von SPÖ/ÖVP/Grüne wurde erstmals in Sierning die Regenbogenflagge im #PrideMonth gehisst. Und noch in der ersten Nacht zerstört. An der Toleranz muss Sierning noch arbeiten. Love is bigger."

Love is bigger #Pride

Die Regenbogenflagge steht weltweit als Symbol für die LGBTQ+-Rechte und repräsentiert die Vielfalt und Stärke der Community. Das Hissen der Flagge ist ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung für die LGBTQ+-Gemeinschaft und wird oft im Rahmen des Pride-Monats im Juni durchgeführt.