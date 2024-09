Vater und Sohn bei Forstarbeiten von Baumstamm überrollt

Forstunfall auf abschüssiger Wiese - Beide verletzt ins Spital gebracht

Ein 57-jähriger Landwirt und sein 27-jähriger Sohn sind am Freitag bei Forstarbeiten in Eidenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) verletzt worden. Als die beiden einen Fichtenstamm mit fünf Metern Länge und etwa 60 Zentimetern Durchmesser auf einer abschüssigen Wiese auf einen Forstanhänger aufladen wollten, kam der Stamm plötzlich in Bewegung und überrollte die beiden. Vater und Sohn wurden laut Polizei nach notärztlicher Erstversorgung ins UKH bzw. Kepler Uniklinikum eingeliefert.