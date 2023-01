Von Zaun gepfählt – Opfer nach Not-OP ''stabil''

Beim Sturz von der Leiter landete ein Mann vor den Augen seines Vater mit dem Rücken auf einem Zaunsteher.

OÖ. Der 39-Jährige hatte in St. Marienkirchen an der Polsenz (Bezirk Eferding) mit einer Motorsäge in etwa fünf Metern Höhe den Ast einer Eiche im Garten seines 83-jährigen Vaters abgeschnitten. Dabei splitterte das Holzstück, fiel dem Mann auf den Kopf, der daraufhin 5 Meter tief rücklings auf bzw. in einen Metallsteher fiel.

Der Gepfählte, der laut Zeugen die ganze Zeit bei Bewusstsein war, wurde nach notärztlicher Behandlung ins Klinikum Wels eingeliefert und operiert. Das Sturzopfer befindet sich laut Krankenhaus in intensivmedizinischer Betreuung, sein Zustand sei aber „stabil“, womit von den Medizinern vorsichtig ausgedrückt wird, dass Lebensgefahr an ihrem Patienten gebannt werden konnte.