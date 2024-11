Wanderin rutscht aus und stürzt 100 Meter ab – tot

Eine Wanderin aus dem Bezirk Wels-Land in Oberösterreich ist am Mittwoch im Flachgau in Salzburg tödlich verunglückt.

Sbg. Die 70-jährige Pensionistin ist laut Bergrettung um 12.20 Uhr beim Abstieg vom Frauenkopf (1.303 Meter Seehöhe) in Fuschl nur wenige Meter unterhalb des Gipfels ausgerutscht und rund 100 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe gestürzt. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Beerdigungen nach Doppelmord: Familien trauern um Opfer

Raubüberfall auf Tankstelle

Bei Gruppentherapie: Deutsche (42) stach mit 2 Messern auf Teilnehmer ein Bergretter aus St. Gilgen, der ÖAMTC-Rettungshubschrauber C6 und der Polizeihubschrauber Libelle sowie ein Alpinpolizist rückten zum Einsatz aus. Trotz eines zufällig anwesenden Arztes kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt des C6 konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen. Die Verunglückte, die mit ihrem Ehemann unterwegs gewesen war, wurde mit Hilfe eines Taus vom Team des Polizeihubschraubers geborgen und ins Tal geflogen.