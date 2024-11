Beerdigungen nach Doppelmord: Familien trauern um Opfer

Nachdem die Leiche des Doppelmörders erst gerade freigegeben wurde, werden seine beiden Opfer in den nächsten Tage zu Grabe getragen.

Große Trauer herrscht im Bezirk Rohrbach um die beiden Todesopfer des Amok-Schützen Roland D. Seine Leiche wurde am Dienstag nach einer Obduktion von der Staatsanwaltschaft Linz freigegeben. "Alle notwendigen Spuren wurden gesichert", erklärt Ulrike Breiteneder gegenüber oe24.

Auch die Maden, die auf seinem Körper gefunden wurden, wurden für etwaige weitere Untersuchungen sichergestellt. Über das weitere Vorgehen (Anm. Red: was mit dessen Körper passiert) dürften nun dessen Angehörige entscheiden. Wie und ob Roland D. begraben wird, ist derzeit unklar.

Worte der Familien

Seine beiden Opfer jedenfalls, Bürgermeister Franz Hofer und Jagdleiter Josef H., werden in den nächsten Tagen zu Grabe getragen. Auf den Parten ist die Trauer der Familien deutlich zu spüren.

"Unser Herz will dich halten, unsere Liebe dich umfangen, unser Verstand muss dich gehen lassen. Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind", lauten die Worte der engsten Verwandten von Franz Hofer, der neben seinem Bürgermeisteramt, Ehrenfeuerwehrkommandant und Jagdleiter von der Gemeinde Kirchberg ob der Donau gewesen war. Der beliebte Bürgermeister wird am Samstagnachmittag von der Aufbahrungshalle Kirchberg ob der Donau in die Pfarrkirche zum Trauergottesdienst und anschließend zu seiner letzten Ruhestätte geleitet, heißt es weiter.

"Geliebt und unvergessen. Ein wunderbarer Mensch ist uns vorausgegangen", heißt es auf der Parte von Jagdleiter Josef H., der von seiner Familie und Freunden auch liebevoll "Sepp" genannt wurde. Im Sinne von Sepp solle bei seiner Beerdigung am Donnerstagnachmittag in der Pfarrkirche Arnreit auch auf Trauerbekleidung verzichtet werden.