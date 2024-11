Der gesuchte Amok-Jäger Roland D. ist am Samstag in einem Waldstück im Mühlviertel tot aufgefunden worden.

Beamte der Schnellen Interventionsgruppe Oberösterreich (SIG) haben den mutmaßlichen Doppelmörder Roland D. in einem Waldstück in der Gemeinde Arnreit (Bezirk Rohrbach) tot aufgefunden. Roland D. soll am Montag zwei Menschen erschossen haben. Seither war er auf der Flucht. Gestern wurde sein Fluchtauto gefunden – heute seine Leiche. Die Polizei geht von einem Suizid des Tatverdächtigen aus.

Amok-Jäger tot aufgefunden: Das sagt Karner

Inzwischen meldete sich Innenminister Gerhard Karner zu den aktuellen Entwicklungen zu Wort: "Zu allererst möchte ich den Familien, Angehörigen und Freunden der Ermordeten mein tief empfundenes Mitgefühl zum Ausdruck bringen."

Karner weiter: "Die gesamte oberösterreichische Polizei hat gemeinsam mit dem Einsatzkommando Cobra und vielen Polizeikräften aus anderen Bundesländern, wie etwa Einsatzeinheiten oder Diensthundeeinheiten, in den vergangenen Tagen in einem beispiellosen Zusammenwirken eine der größten Fahndungsaktionen der letzten Jahrzehnte erfolgreich bewältigt."

"Ich danke allen – vom Streifendienst über den Kriminaldienst bis hin zu den Sonder- und Spezialkräften – aufrichtig und mit größtem Respekt für dieses hochprofessionelle und konsequente Einschreiten.Mein Dank gilt aber auch der örtlichen Bevölkerung für das Verständnis und die Unterstützung bei unseren Maßnahmen", äußerte sich Innenminister Gerhard Karner nach Abschluss der Fahndungsmaßnahmen.