Wirt hört auf und verkauft Traditions-Gasthaus auf "willhaben"

Aus für einen bekannten Gasthof mit langer Tradition in OÖ: Weil der Wirt keinen Nachfolger findet, steht das Lokal mit Platz für 300 Gäste nun für eine satte Summe zum Verkauf.

Der Schwechaterhof in Steyr hat eine lange Tradition: Einst im Jahr 1865 von der niederösterreichischen Brauerei Schwechater gegründet, befindet sich das Gasthaus nunmehr seit 1961, also seit 63 Jahren, in Familienbesitz.

Um 1,5 Millionen Euro zu haben

Bis jetzt. Denn der Wirt des Schwechaterhofs, Wolfgang Pötzl, hat genug. Der 52-Jährige will sich den Betrieb der Gaststätte nicht weiter antun und bietet den Schwechaterhof zum Verkauf an. Auf der bekannten Verkaufsplattform "willhaben" ist das traditionelle Gasthaus im Herzen von Steyr um 1,5 Millionen Euro inseriert.

Für den satten Kaufpreis bekommt man das 1850 erbaute Haus mit einer Gesamtfläche von 1.300 Quadratmetern, 900 macht der Gastrobereich aus.

© willhaben/Schwechaterhof ×

Doch warum hängt Pötzl das Geschirrtuch an den Nagel? Der Wirt träumt schon seit geraumer Zeit davon, ein Bier-Beisl zu eröffnen. Und innerhalb der Familie gibt es niemanden, der als Betreiber des Schwechaterhof nachfolgen könnte.

Wirt hadert mit Corona und Denkmalschutz

Gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten erklärte Pötzl außerdem: "Dazu kommt, dass uns Corona einen Dämpfer gegeben hat und jetzt danach die Leute statt zwei Bier nur noch eines trinken." Auch der "überbordende" Denkmalschutz habe ihm rund um das 174 Jahre alte Haus Probleme bereitet.

© willhaben/Schwechaterhof ×

Zukunft des Hauses ist offen

Im Internet werden zwar die gastronomischen Qualitäten des Schwechaterhof beworben; ob das Objekt auch in Zukunft ein Gasthaus sein wird, ist allerdings ungewiss. Auf "willhaben" ist das Gebäude nämlich doppelt inseriert – einmal als Schwechaterhof und ein weiteres Mal als "vielseitiges Gewerbeobjekt mit Erweiterungspotenzial".

© willhaben ×

Fakt ist: Mit dem Verkauf geht die jahrzehntelange Ära der Wirtsfamilie Pötzl am Standort zu Ende.