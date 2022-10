Zwei 13-Jährige flagranti bei Einbruch erwischt

Trafik-Inhaberin verfolgte Tat auf Überwachungskamera - Polizei-Streife war gleich in der Nähe

Zwei 13-Jährige sind in der Nacht auf Sonntag in Linz-Urfahr bei einem Trafikeinbruch von der Polizei in flagranti erwischt worden. Die beiden Burschen waren in das Geschäft eingestiegen und dürften dabei den Alarm ausgelöst haben. Die Inhaberin verfolgte die Tat auf einer Überwachungskamera und alarmierte die Polizei. Durch den gleichzeitig stattfindenden Urfahraner Jahrmarkt war eine Streife gleich in der Nähe, berichtete die Polizei.

Das junge Einbrecher-Duo wurde vorläufig festgenommen. Die Beamten übergaben die 13-Jährigen danach in die Obhut ihrer Betreuer.