Zwei Verletzte bei Traktorunfall

Zugmaschine raste wegen technischen Gebrechens Hang hinunter

Ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Grieskirchen und eine 26-jährige Frau aus Steyr sind am Samstagvormittag bei einem Unfall mit einem Traktor verletzt worden.

Technisches Gebrechen

Der 29-Jährige war in Grieskirchen mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug ein stark abschüssiges Gelände hinuntergefahren. Wegen eines technischen Gebrechens verlor er die Kontrolle über die Zugmaschine, die auf dem steilen Hang immer schneller wurde.

Kam in Bach zum Stillstand

Am Hangfuß kollidierte der Traktor mit einigen Bäumen und kam in einem Bach zum Stillstand. Der Lenker und die Frau, die mit ihm mitgefahren war, wurden nach der Erstversorgung ins Klinikum Wels gebracht. Der Traktor wurde schwer beschädigt, wegen eines aufgerissenen Tanks gelangten rund 300 Liter Treibstoff in den Boden. Die Berge- und Aufräumarbeiten wurden von der Feuerwehr Grieskirchen durchgeführt.