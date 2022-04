Zweifacher Familienvater stirbt bei Forstarbeiten

49-Jähriger hinterlässt Frau und zwei Kinder.

Schildorn. Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Ried ist bei Holzschlägerungsarbeiten am Samstag tödlich verunglückt. Beim Fällen einer etwa 30 cm dicken Esche in seinem Wald in Wolfersberg, Gemeindegebiet Schildorn, fiel der Baum auf ihn. Er erlitt dadurch tödliche Verletzungen, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. Die Angehörigen, die Ehefrau und zwei Kinder, wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

Weil der Mann nicht zum Essen gekommen war, wurde nach ihm gesucht. Der Verunfallte wurde um 11.40 Uhr entdeckt. Die Notärztin des sofort verständigten Notarzthubschraubers Christophorus 1 konnte nur mehr den Tod feststellen. Es besteht laut Polizei kein Fremdverschulden.