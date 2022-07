Ein zweijähriger Bub ist am Donnerstagabend in Linz aus einem Fenster im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt und schwer verletzt worden.

Das Kind wurde in das Kepler Uniklinikum eingeliefert, berichtete die Polizei am Freitag. Der Kleine war gegen 20.10 Uhr aus einem offenen Wohnzimmerfenster acht Meter in die Tiefe gefallen. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, war zunächst noch nicht klar.