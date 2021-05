oe24-Anchor moderiert Sendung aus Freibad

Neben Gastro, Hotellerie und Kunst öffneten auch die Freibäder.

Wien. Der 19. Mai ist ein "Tag der Freude", wie Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler (Grüne) heute schon passend sagte. Der Corona-Lockdown wurde gelockert und landesweit öffnen alle Bereiche mit Sicherheitsvorkehrungen – so durften heute auch die Freibäder wieder aufsperren. Am Vormittag wagte nicht nur der Wiener Sportstadtrat einen Sprung ins Kühle nass. Auch oe24.TV war vor Ort in einem Freibad und Moderator Volker Piesczek überraschte die TV-Zuseher als er sich bei 15 Grad mit dem Mikro in der Hand ins Wasser wagte.

"Endlich wieder die Freiheit genießen", freute sich der Moderator über eine Schwimmrunde. Ob der kühlen Temperaturen hielt sich "der Andrang in Grenzen", stellte er beim Lokalaugenschein im Theresienbad im 12. Bezirk fest. Mit Abstand halten gab es also kein Problem. Für den Eintritt in die Bäder gilt, wie in den anderen Bereichen auch, die "3G"-Regel (Vorweis: Getestet, Geimpft oder Genesen).