Öffnungen: Worauf wir uns jetzt freuen

Ab 19. Mai öffnen Hotels, Wirte und auch Fitnessstudios – was für uns wirklich zählt.

Worauf freuen Sie sich am meisten? Diese Frage stellte ÖSTERREICH in der aktuellen Umfrage von Research Affairs (1.000 Befragte, 27.–29.April, Zweifachnennung möglich) – und so manche Antwort war überraschend.



Klarer Favorit der Öffnung sind soziale Kontakte: 50 % freuen sich darauf, endlich Freunde und Verwandte zu sehen, 27 % vermissen Umarmungen.



