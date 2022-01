Am Dienstag fiel die Seite für die Corona-Testanmeldungen aus.

Wien. Am Dienstagvormittag war die Homepage von "Österreich-testet" (www.oesterreich-testet.at) zeitweise nicht erreichbar. Die Seite kämpfte mit massiven Ausfällen. Wollte man die Seite abrufen, wurde eine Fehlermeldung angezeigt "Die Website ist nicht erreichbar". Inzwischen ist die Seite wieder abrufbar.

© Screenshot

Noch ist nicht bekannt, was der Grund für die Probleme war.

Ansturm auf Tests

Stark angestiegen ist - vermutlich durch den Schulbeginn - die Zahl der durchgeführten Tests. In den vergangenen 24 Stunden wurden 829.265 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Zum Vergleich: Von Sonntag auf Montag wurden insgesamt 634.778 Tests gemacht. Mehr als 71 Prozent, nämlich 591.531, waren aussagekräftige PCR-Tests. Die meisten Testungen gab es in Wien. Die Bewohner der Bundeshauptstadt führten von Montag auf Dienstag 369.201 Tests durch, was einen Anteil von 44 Prozent ausmacht. Bei den PCR-Tests macht der Wiener Anteil sogar 56 Prozent bzw. 333.540 Stück aus. Der absolute Rekord bei den Testungen österreichweit wurde am 28. Dezember 2021 mit 2,4 Millionen Corona-Tests, davon 1,96 Millionen PCR-Tests, erzielt. Die Positiv-Rate der PCR-Tests in ganz Österreich beträgt derzeit 1,9 Prozent.