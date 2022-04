Österreicher starb bei Großtier-Attacke auf Safari

Auf einer Safari soll ein Nashorn oder ein Elefant das Fahrzeug einer österreichischen Familie attackiert haben.

Wien. Was für ein Großtier es war, das bei einer Safari in Südafrika einen Pkw mit einer österreichischen Familie an Bord angriff und umstieß, ist unklar: In Südafrika wird der Fall wohl vertuscht, zwei Zeitungen in Österreich meinen, es wäre ein Nashorn gewesen, das Außenamt dementiert jedes Detail mit Hinweis auf den Datenschutz (und lässt somit mögliche Fake News unkommentiert im Raum stehen). Bekannte und Freunde der Opfer schreiben in diversen Threads in den Kommentaren, dass „alle im Fahrzeug waren und dass es ein Elefant war“. Ein anderer postet: „Mein Wissensstand ist, dass es kein Nashorn war, sondern ein Elefant, der das Auto umgestoßen hat. Der Verstorbene konnte seinen jüngeren Sohn wegziehen und geriet dabei selbst unter das Auto. Viel Kraft der Familie.“

Vierköpfige Familie bei dem Vorfall involviert

Betreut. Bei dem Ehepaar und seinen beiden Kindern soll es sich um Niederösterreicher aus dem Raum St. Pölten handeln, die sich einen jahrelangen Traum erfüllt haben, der leider so schrecklich endete. Bei dem Angriff durch ein Großwildtier soll auch die Ehefrau des Getöteten verletzt worden sein. Das Außenministerium bestätigt und bedauert nur „den Tod eines österreichischen Staatsbürgers in Südafrika. Die Angehörigen des Verstorbenen werden von der österreichischen Botschaft in Pretoria intensiv betreut.“ Weitere Details werden kategorisch zurückgehalten bzw. abgelehnt.