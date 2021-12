Omikron-Verdachtsfall bei Anti-Corona-Demo

Das Land appelliert an alle Teilnehmer, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Klagenfurt/Villach. Unter dem Demonstranten bei der Anti-Corona-Demo in Klagenfurt am Samstag dürfte sich auch eine mit der Omikron-Variante in­fizierte Person befunden haben. Die aus dem Bezirk Villach-Land stammende Person war zum Zeitpunkt der Demonstration Corona-positiv und laut dem Land Kärnten hochinfektiös. Der Verdachtsfall ist das Ergebnis eines Mutations-Screenings des Zentral­labors der Kabeg, teilte der Landespressedienst am Mittwoch mit. Die Probe wurde zur Bestätigung mittels Vollgenomsequenzierung nach Wien geschickt.

Gesundheitszustand ganz genau beobachten

Quarantäne. Die betroffene Person befindet sich in Quarantäne, das Contact Tracing läuft. Wie eben bei solchen Demonstrationen üblich, trugen viele Teilnehmer keine Masken und hielten auch notwendige Sicherheitsabstände nicht ein. Deshalb fordert das Land nun alle Teilnehmer der Demo auf, ganz genau auf ihren Gesundheitszustand zu achten. Sollten sich Symptome zeigen, ist umgehend die Gesundheitshotline unter der Nummer 1450 zu kontaktierten, betont das Land.

Weitere Demo. Die Demo in Klagenfurt war am ­Wochenende aber nicht die einzige in Kärnten: Auch am Sonntag demonstrierten in Villach rund 250 Personen gegen die Corona-Maßnahmen. „Zwei Personen, die der Polizei ihre Identität nicht bekannt geben wollten und gegenüber Polizisten auch aggressiv waren, wurden festgenommen“, sagte Villachs Stadtpolizeikommandant Erich Londer zu ÖSTERREICH.