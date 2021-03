ORF-Anchor Wolf bekam Impf-Mail für Jahrgang 1931 und älter

Wer bei Impf-Service-Wien registriert ist, bekam heute eine Mail, die für Aufsehen sorgte.

Wien. Am Freitag ging eine Mail des Impf-Service-Wien an alle raus, die sich auf der Plattform registriert hatten und ließ auf dem ersten Blick viele hoffen. "Sie haben sich zur COVID-19-Schutzimpfungauf der Seite www.impfservice.wien registriert und vormerken lassen. Vielen Dank!", steht in der Mail. Viele glaubten einen Termin erhalten zu haben. Doch beim genauen Durchlesen stellt sich heraus, dass es sich dabei um ein Informationsschreiben zum aktuellen Stand der Impfungen in Wien handelt.

Allerdings sind einige Passagen etwas missverständlich formuliert. So steht etwa darin: "Sie kommen im Rahmen dieser Impfoffensive für die Generation 90+ einen Impftermin im Austria Center oder in einem der drei Impfzentren der Österreichsichen Gesundheitskassa." ORF-Anchor Armin Wolf machte darauf aufmerksam und twitterte die Mail, die auch an ihn gegangen war: "Liebe Stadt Wien, ich möchte wirklich sehr gerne geimpft werden, sobald es geht, aber das finde ich nun doch übertrieben (und ein wenig uncharmant)..."

"Ich glaub, ich geh mal hin und nehm das Foto mit", schreibt der ZiB2-Moderator und setzt ein Zwinker-Smiley am Ende des Satzes.