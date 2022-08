ORF-Journalistin fordert von Airline "Gemüseburger"

Nadja Hahn muss für ihren Tweet jede Menge Kritik einstecken.

Die Ö1-Journalistin Nadja Hahn sorgt derzeit mit einem Tweet für Wirbel im Netz. Die ORF-Mitarbeiterin fordert von der AUA, dass an Bord automatisch Gemüseburger serviert werden.

„Komme gerade aus dem Urlaub zurück. Bin geflogen, ja. Da bekommt jeder automatisch einen Burger mit Fleisch serviert. Der Gemüseburger muss extra bestellt werden. Warum eigentlich nicht umgekehrt? Wäre zumindest ein Beitrag zum Klimaschutz“, schriebt Hahn in einem Tweet, der mittlerweile wieder gelöscht wurde.

Der Kundendienst der AUA antwortet der Journalistin wenig später. „Liebe Frau Hahn, bei Austrian Holidays Flügen können Menüwünsche vor Abflug bekanntgegeben werden, Auf der Mittelstrecke sind natürlich immer vegetarische Alternativen an Bord verfügbar.“ Damit gibt sich die Ö1-Mitarbeiterin aber noch nicht zufrieden. „Gut, dass es das Angebot gibt. Aber ich denke nie daran, vor dem Flug mein Essen zu bestellen. Ich nehme was kommt. Das machen wohl die meisten so. Deshalb der Vorschlag automatisch vegetarisches Essen anzubieten, anstatt Gleich. Die Psyche austricksen!“

Shitstorm auf Twitter

Auf Twitter erntete die Journalistin einen Shitstorm. Zahlreiche User empörten sich über die Forderung Hahns und werfen der ORF-Mitarbeiterin Heuchelei vor. So schreibt etwa ein Twitter-Nutzer: „Fliegen und sich dann über Fleisch und/oder vegan beschweren. Ganz mein Humor.“ Ein anderer User meint: „Viel mehr Klimaschutz wäre es, gar nicht zu fliegen, Frau Doppelmoralheuchlerin!“ Ein dritter schreibt schließlich: „Und was ist wenn die meisten Menschen weiterhin Fleisch bevorzugen? Ihr solltet das Virtue Signalling Einzelner nicht über den Willen der Mehrheit stellen.“