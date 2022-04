Oster-Weekend mit neuer Corona-Freiheit

Die „neue Freiheit“ startet heute Samstag, pünktlich zum langen Osterwochenende.

Neue Freiheit. Ab heute gewinnen wir ein großes Stück „Normalität“ zurück. Die Corona-Zahlen sind endlich wieder vierstellig (zuletzt 9.790 Neuinfektionen). Seit Mitternacht sind (fast) alle Corona-Regeln gefallen! Keine Maske, keine G-Regel in der Gastro (siehe rechts). Viele atmen wieder auf, stürmen erneut die Lokale und Geschäfte.

Gastro-Jubel. „Eine große Freude ist das für uns“, jubelt Barbara Prilisauer, Wirtin im traditionellen Gasthaus Prilisauer in Wien-Penzing. „Wir sind am Ostersonntag voll und freuen uns auf ein starkes Osterwochenende.“

»Endlich nähert sich Wien internationalem Kurs«

Schnitzel-König. Hans Figlmüller, dessen Schnitzel Weltruhm genießen, begrüßt die Lockerungen: „Es freut mich, dass wir uns endlich dem internationalen Kurs nähern. Der Tourismus in Wien hinkt leider noch hinterher. Während in London, Barcelona und Rom schon wieder 60 bis 70 % Auslastung erreicht ist, sind es in Wien 40 bis 50 %.“

Lugner City. Nach dem Mittags-Schnitzel geht es weiter zum Shopping. Ab heute in ganz Österreich ohne Maske (bis auf Supermärkte etc.). Rainer Will vom Handelsverband: „Wir erwarten jetzt ein Umsatz-Plus von 10 Prozent.“

Richard Lugner ist im ÖSTERREICH-Gespräch zwiegespalten: „Die Öffnungen sind super für die Lugner City, aber ich habe in Ihrer Zeitung gelesen, dass nur 53 Prozent geboostert sind. Es sollten mehr sein.“

Stadthalle bummvoll bei Edmund: ›Größtes Glück‹

Nachtleben startet heute. Auch im Nachtleben fallen alle Corona-Regeln. Nachtgastro-Branchensprecher Stefan Ratzenberger erwartet volle Clubs und Diskotheken: „Endlich lässt man die Unternehmer wieder arbeiten, die G-Regeln haben ein Drittel der Partygänger vom Ausgehen abgehalten.“

10.000 tanzen in Stadthalle. Die größte Party findet heute Abend wohl in der Wiener Stadthalle statt – seit zwei Jahren geben dort erstmals die heimischen Chart-Stürmer Edmund wieder ein Stehkonzert ohne Maskenpflicht und Bier. Für die Band das „größte Glück“. Rund 10.000 Fans feiern – wie in guten alten Zeiten …