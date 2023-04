Oster-Wochenende startet mit Stau-Chaos

Wie prognostiziert, kam es auf mehreren Hauptverbindungen in Tirol, Kärnten und Oberösterreich ab Freitagvormittag zu Staus Richtung Süden.

Betroffen waren laut ÖAMTC in Tirol vor allem die Inntal Autobahn (A12) im Großraum Innsbruck, die Brenner Autobahn (A13) zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg sowie die Fernpass Straße (B179). Verzögerungen wurden auch abschnittsweise von der Seefelder Straße (B177) gemeldet.

Der Osterreiseverkehr machte sich laut ÖAMTC auch in Kärnten und in Oberösterreich bemerkbar. So verzeichnete der Club Staus etwa auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Gmünd-Maltatal und dem Knoten Spittal an der Drau und im Baustellenbereich bei St. Pankraz auf der Pyhrn Autobahn (A9).