Perverser (65) masturbiert vor Schule

Der 65-Jährige wurde in seinem Auto von vorbeikommenden Schülerinnen und einer 33-jährigen Frau bemerkt. Die Polizei konnte ihn nach einer Fahndung schnappen.

Kärnten. Am Mittwoch wurde ein 65-jähriger, im Bezirk Wolfsberg wohnhafter Mann, dabei erwischt, wie er in unmittelbarer Nähe einer Schule in seinem Auto sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Er hatte seinen Pkw gegen 12.20 Uhr vor der Schule geparkt und wurde von ein paar vorbeikommenden Schülerinnen und einer 33-jährigen Frau gesehen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Der Mann wurde wenig später im Zuge einer örtlichen Fahndung angetroffen. Er wird angezeigt.