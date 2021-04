Petzner: Sein skurriler TV-Auftritt

Stefan Petzner sorgte nicht nur mit seiner neuen Frisur für Aufsehen.

PR-Berater Stefan Petzner lief am Dienstagabend bei Fellner! LIVE quasi zur "Höchstform" auf. Nicht nur seine neue Frisur ("Ist eine Eigenkreation"), sondern auch seine Turnschuhe am Tisch und sein mitgebrachtes Schild sorgten am Tag danach für Gesprächsstoff.



Zunächst überraschte der PR-Berater und Ex-BZÖ-Politiker mit seiner neuen Frisur. "Es ist eine Eigenkreation", erklärte der 40-Jährige. Normalerweise würden solche Streifen schmäler gemacht, "ich habe sie zu breit gemacht", so Petzner zu seinem Mega-Undercut.



Den ganzen Artikel und das Video vom Petzner-Interview bei Fellner! LIVE sehen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!