Pfingsten: Mega-Staus auf dem Weg in den Süden

Auf der Tauernautorbahn kam es zu einem 26 Kilometer lagen Mega-Stau.

Wegen des starken Reiseverkehrs ist es am Samstag laut ÖAMTC in mehreren Bundesländern zu Verzögerungen gekommen. In Salzburg kam es auf der Tauernautobahn (A10) zu einem bis zu 26 Kilometer langen Rückstau vor dem Ofenauer Tunnel. Staus registrierte der Club auch auf der Brennerautobahn (A13) Richtung Italien zwischen Innsbruck und Matrei. Vor dem Karawankentunnel staute sich der Verkehr am Samstag auf acht Kilometern. Es kam zu Wartezeiten von 45 Minuten.

Bereits seit Freitag, 22.00 Uhr, kam es zu Blockabfertigung und Kolonnenverkehr auf der A10 in Richtung Villach vor dem Ofenauer-und dem Reittunnel sowie vor der Mautstelle St. Michael. Der ÖAMTC berichtete zudem von zahlreichen Einsätzen und kleineren Pannen auf der Strecke zwischen Flachau und Flachauwinkl nach einem Auffahrunfall. In Tirol war zudem die Fernpassstrecke (B179) von Füssen bis Heiterwang von Staus betroffen.