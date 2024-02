Pitbull biss Taxler in die Schulter

Auf dem Heimweg von einem Lokal nach Hause randalierten in Villach beide - eine Hundehalterin und ihr Vierbeiner. Und zwar auf der Fahrt nach Hause und auch noch zu Fuß.

Kärnten. Beginnen hat die ungewöhnliche und letztlich für zwei Beteiligte auch schmerzhafte Amtshandlung in der Nacht auf Sonntag knapp nach Mitternacht: Ein Taxi-Chauffeur hatte die Polizei gerufen, weil ein weiblicher Fahrgast die 20 Euro Fuhrlohn nicht bezahlen wollte.

Außerdem gab der Taxler aufgebracht an, dass ihr Hund, ein Pitbull Terrier, den er am Rücksitz mitgenommen hatte, ihn während der Fahrt in die Schulter gebissen habe. Verletzt sei er dadurch nicht geworden. Aber wehgetan hätte es.

Die Hundehalterin war in der Zwischenzeit mit ihrem Vierbeiner auf ein fremdes Grundstück gegangen, um ihn dort gewisse Geschäfte verrichten zu lassen. "Aufgrund der Aggressivität des Hundes und der starken Alkoholisierung der Frau war eine Kontaktaufnahme und ein konstruktives Gespräch aber nicht möglich", heißt es seitens der Polizei.

Einem Polizeihundeführer gelang es schließlich, die Villacherin und ihren angeleinten Pitbull zu ihrer nahe gelegenen Wohnung zu begleiten. Am Weg dorthin wurde der Beamte jedoch von dem Terrier gebissen und verletzt. Der Beamte wurde im LKH Villach behandelt